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"Время возвращать свое". Главнокомандующий ВСУ показал мощное видео

27 мая 2023 08:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Валерий Залужный обнародовал видео о контрнаступлении ВСУ: Молитва за освобождение Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. фото: facebook.com/CinCAFU
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный распространил новое видео с украинскими защитниками. На видео военные читают молитву за освобождение Украины.

Соответствующие кадры были обнародованы у Telegram Валерия Залужного

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"Пришло время возвращать свое", — коротко прокомментировал видео Залужный.

Молитва за освобождение Украины

В рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных сил Украины вышел зрелищный видеоролик, посвященный освобождению Украины от российских захватчиков.

На создание видеоролика авторов вдохновила "Молитва украинского националиста", написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, однако текст несколько изменен.

"Україно, рідна земля-мати, 
Господь, отець наш небесний,
Благословіть! 
Я йду знищувати
ворогів землі рідної, 
вбивць моїх братів, 
ґвалтівників моїх посестр. 
Нехай рука моя буде твердою,
щоб вбивати ворогів! 
Нехай око моє буде ясним,
щоб вбивати ворогів! 
Нехай зброя моя буде справна,
щоб вбивати ворогів! 
Нехай воля моя буде сталь,
щоб вбивати ворогів! 
Україно, рідна земля-мати,
Господь, отець наш небесний,
Благословіть!
Наш рішучий наступ!
Нашу священну помсту!
Нашу святу перемогу!"

Ролик создали на волонтерских началах украинские компании и художники.

Авторы проекта

Компания K&K Group: Игнат Коробко (СЕО), Александр Копыл (СЕО), Виталий Варбанец (PR-директор)
Компания BelkaStrelkа: Юрий Белый (СЕО), Александр Коптев (креативный директор, copyright)

Production

Компания FILM. UA Group: Сергей Созановский (соучредитель FILM. UA Group), Александр Веремиенко (продюсер)

Режиссер: Максим Сметана
Оператор: Сергей Михальчук

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал, что победа в войне для Украины означает не только восстановление контроля над всеми захваченными территориями. Речь идет о создании таких условий, которые не позволят повторения подобной агрессии в будущем. 

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как Украина готовилась к вторжению России. По его словам, подготовка к вторжению была большим комплексом мер.

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