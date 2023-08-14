Частина російської "еліти" радіє поразкам Кремля, — Юсов
У політичному, економічному та суспільному житті Росії вирують дестабілізаційні процеси. Це торкнулося і так званих "еліт", які радіють поразкам своїх конкурентів у Кремлі і при цьому хочуть залишитися при владі після їхнього падіння.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю LIGA.net.
У Кремлі точиться боротьба між угрупованнями
"Частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок", — упевнений Юсов.
Також, за словами Юсова, боротьба в Кремлі точиться за якісь преференції, потоки та посади.
"Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна", – висловив думку Юсов.
Він наголосив, що Україна має уважно слідкувати за цією ситуацією і, коли настане слушний момент, використати її на свою користь.
"За ними потрібно стежити. Над цим працюють і Україна, і наші партнери з вільного світу", — підкреслив Юсов.
На що сподівається Росія
Юсов наголосив, що зараз Росія робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси. Її розрахунок полягає у тому, що путінський режим зможе протриматися довше, ніж Україна й українці.
"Втім, зараз Україна виглядає стійкішою за режим Путіна", — наголосив Юсов.
Раніше ми вже повідомляли, найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Володимир Путін, коли відправив їх воювати проти України.
Нагадуємо, Юсов прокоментував чутки про "злив" весняного контрнаступу ЗСУ.