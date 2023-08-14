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Частина російської "еліти" радіє поразкам Кремля, — Юсов

14 серпня 2023 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Частина російської "еліти" радіє поразкам Кремля, — Юсов
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У політичному, економічному та суспільному житті Росії вирують дестабілізаційні процеси. Це торкнулося і так званих "еліт", які радіють поразкам своїх конкурентів у Кремлі і при цьому хочуть залишитися при владі після їхнього падіння.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю LIGA.net.

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У Кремлі точиться боротьба між угрупованнями 

"Частина цієї так званої "еліти" готова іти на контакт і подекуди навіть вболіває за те, щоб інші групи всередині Кремля зазнавали втрат та поразок", — упевнений Юсов.

Також, за словами Юсова, боротьба в Кремлі точиться за якісь преференції, потоки та посади.

"Ключовим мотивом у багатьох цих процесах є пошук свого місця і певних безпекових гарантій у майбутньому, після Путіна", – висловив думку Юсов.

Він наголосив, що Україна має уважно слідкувати за цією ситуацією і, коли настане слушний момент, використати її на свою користь.

"За ними потрібно стежити. Над цим працюють і Україна, і наші партнери з вільного світу", — підкреслив Юсов.

На що сподівається Росія

Юсов наголосив, що зараз Росія робить ставку на дестабілізацію України і продовжує витрачати на це колосальні ресурси. Її розрахунок полягає у тому, що путінський режим зможе протриматися довше, ніж Україна й українці.

"Втім, зараз Україна виглядає стійкішою за режим Путіна", — наголосив Юсов.

Раніше ми вже повідомляли, найбільш боєздатна частина російської армії знищена. І це зробив саме диктатор Володимир Путін, коли відправив їх воювати проти України. 

Нагадуємо, Юсов прокоментував чутки про "злив" весняного контрнаступу ЗСУ.

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