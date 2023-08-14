Часть российской "элиты" радуется поражениям Кремля, — Юсов
В политической, экономической и общественной жизни России бушуют дестабилизационные процессы. Это коснулось и так называемых "элит", которые радуются поражениям своих конкурентов в Кремле и при этом хотят остаться у власти после их падения.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью LIGA.net.
В Кремле идет борьба между группировками
"Часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и кое-где даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля терпели потери и поражения", — уверен Юсов.
Также, по словам Юсова, борьба в Кремле идет за какие-то преференции, потоки и должности.
"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина", — выразил мнение Юсов.
Он подчеркнул, что Украина должна внимательно следить за этой ситуацией и, когда наступит подходящий момент, использовать ее в свою пользу.
"За ними нужно следить. Над этим работают и Украина, и наши партнеры по свободному миру", — подчеркнул Юсов.
На что надеется Россия
Юсов подчеркнул, что сейчас Россия делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы. Ее расчет состоит в том, что путинский режим сможет продержаться дольше Украины и украинцев.
"Впрочем, сейчас Украина выглядит более устойчивой, чем режим Путина", — подчеркнул Юсов.
Ранее мы уже сообщали, что наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена. И это сделал именно диктатор Владимир Путин, отправив их воевать против Украины.
Напомним, Юсов прокомментировал слухи о "сливе" весеннего контрнаступления ВСУ.