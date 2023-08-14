Часть российской "элиты" радуется поражениям Кремля, — Юсов

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В политической, экономической и общественной жизни России бушуют дестабилизационные процессы. Это коснулось и так называемых "элит", которые радуются поражениям своих конкурентов в Кремле и при этом хотят остаться у власти после их падения.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью LIGA.net.

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В Кремле идет борьба между группировками

"Часть этой так называемой "элиты" готова идти на контакт и кое-где даже болеет за то, чтобы другие группы внутри Кремля терпели потери и поражения", — уверен Юсов.

Также, по словам Юсова, борьба в Кремле идет за какие-то преференции, потоки и должности.

"Ключевым мотивом во многих этих процессах является поиск своего места и определенных гарантий безопасности в будущем, после Путина", — выразил мнение Юсов.

Он подчеркнул, что Украина должна внимательно следить за этой ситуацией и, когда наступит подходящий момент, использовать ее в свою пользу.

"За ними нужно следить. Над этим работают и Украина, и наши партнеры по свободному миру", — подчеркнул Юсов.

На что надеется Россия

Юсов подчеркнул, что сейчас Россия делает ставку на дестабилизацию Украины и продолжает тратить на это колоссальные ресурсы. Ее расчет состоит в том, что путинский режим сможет продержаться дольше Украины и украинцев.

"Впрочем, сейчас Украина выглядит более устойчивой, чем режим Путина", — подчеркнул Юсов.

Ранее мы уже сообщали, что наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена. И это сделал именно диктатор Владимир Путин, отправив их воевать против Украины.

Напомним, Юсов прокомментировал слухи о "сливе" весеннего контрнаступления ВСУ.