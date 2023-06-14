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Чекали на генерала — дочекалися HIMARS: окупанти масово загинули під Кремінною

14 червня 2023 16:45
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Підставилися під HIMARS: масова загибель окупантів під Кремінною
Генерал-майор ЗС РФ Сухраб Ахмедов. Фото: kamgov.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Внаслідок удару української артилерії в районі Кремінної в армії окупантів сталася "чергова масова загибель військовослужбовців".

Про це повідомляє телеграм-канал The Moscow Times з посиланням на російських воєнкерів.

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Загинуло більше, ніж у боях

Судячи з повідомлень Z-пабліків, окупаційні війська були вишикувані колоною в очікуванні приїзду високого начальства.

"Під Кремінною трагічний інцидент стався в одній з дивізій, що збиралися піти в наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуюче виголосить", — цитує The Moscow Times повідомлення телеграм-каналу "Рыбарь".

Кількість загиблих не розкривається, проте "Рыбарь" зазначає, що "на Південнодонецькому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше, ніж від злочинної дурості командира дивізії".

За деякими даними, командиром дивізії, виступу якого чекали російські вояки під Кремінною, був генерал-майор ЗС РФ Сухраб Ахмедов.

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Скріншот: t.me/romanov_92
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Скріншот: t.me/apwagner

Хто такий генерал Ахмедов

Раніше Ахмедов разом із генерал-полковником Рустамом Мурадовим командував угрупуванням військ "Схід" та береговими військами 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

"Ця бригада раніше писала відкритий лист губернатору Приморського краю, в ньому повідомлялося, що "генерал Мурадов та його корефан земляк Ахмедов" у спробі отримати звання героя Росії могли втратити у Павлівці до 400 осіб. Мурадов прославився на весь світ відправкою військових на міни під Вугледаром, масовою втратою сотень одиниць техніки та тисяч солдатів, пізніше його було відправлено до миротворців до Вірменії", — пише The Moscow Times.

Нагадаємо, 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту була практично повністю знищена під Вугледаром. У березні 2023 року російські ЗМІ повідомили про звільнення генерала Мурадова з посади командувача угрупування російських військ "Схід" в Україні.

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