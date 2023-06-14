Подставились под HIMARS: массовая гибель оккупантов под Кременной

Генерал-майор ВС РФ Сухраб Ахмедов. Фото: kamgov.ru

В результате удара украинской артиллерии в районе Кременной в армии оккупантов произошла "очередная массовая гибель военнослужащих".

Об этом сообщает телеграм-канал The Moscow Times со ссылкой на российских "военкоров".

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Судя по сообщениям Z-пабликов, оккупационные войска были выстроены колонной в ожидании приезда высокого начальства.

"Под Кременной трагический инцидент произошел в одной из дивизий, что собирались пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит", — цитирует The Moscow Times сообщение телеграм-канала "Рыбарь".

Количество погибших не раскрывается, однако "Рыбарь" отмечает, что "на Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии".

По некоторым данным, командиром дивизии, выступления которого дожидались российские вояки под Кременной, был генерал-майор ВС РФ Сухраб Ахмедов.

Скриншот: t.me/romanov_92

Скриншот: t.me/apwagner

Кто такой генерал Ахмедов

Ранее Ахмедов вместе с генерал-полковником Рустамом Мурадовым командовал группировкой войск "Восток" и береговыми войсками 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

"Эта бригада ранее писала открытое письмо губернатору Приморского края, в нем сообщалось, что "генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов" в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек. Мурадов прославился на весь мир отправкой военных на мины под Угледар, массовой потерей сотен единиц техники и тысяч солдат, позже он был отправлен к миротворцам в Армению", — пишет The Moscow Times.

Напомним, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота была практически полностью уничтожена под Угледаром. В марте 2023 года российские СМИ сообщили об увольнении генерала Мурадова с поста командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине.