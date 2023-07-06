Сили оборони витісняють окупантів на флангах навколо Бахмута, — Череватий

Сергій Череватий. Фото: “АрміяInform”

Українська армія відтісняє окупаційні війська на флангах навколо Бахмута. За минулу добу росіяни втрати 57 осіб убитими і 136 — пораненими.

Про це заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Сергія Череватого, українська армія проводить серію штурмів на Бахмутському напрямку.

Зараз Сили оборони України витісняють ворога як на південному, так і на північному флангах навколо міста.

Цифрові дані Бахмутської битви

За минулу добу російські війська 361 раз обстріляли позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії і здійснили три авіанальоти.

Протягом 5 липня відбулося три бойові зіткнення, українська армія знищила 57 окупантів, а ще 136 — поранили.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

А речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Додамо, що днями під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради".