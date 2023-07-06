Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили оборони витісняють окупантів на флангах навколо Бахмута, — Череватий arrow

Сили оборони витісняють окупантів на флангах навколо Бахмута, — Череватий

6 липня 2023 09:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Сили оборони витісняють окупантів на флангах навколо Бахмута, — Череватий
Сергій Череватий. Фото: “АрміяInform”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія відтісняє окупаційні війська на флангах навколо Бахмута. За минулу добу росіяни втрати 57 осіб убитими і 136 — пораненими.

Про це заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Читайте також:

Успіхи під Бахмутом

За словами Сергія Череватого, українська армія проводить серію штурмів на Бахмутському напрямку.

Зараз Сили оборони України витісняють ворога як на південному, так і на північному флангах навколо міста.

Цифрові дані Бахмутської битви

За минулу добу російські війська 361 раз обстріляли позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії і здійснили три авіанальоти.

Протягом 5 липня відбулося три бойові зіткнення, українська армія знищила 57 окупантів, а ще 136 — поранили.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

А речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Додамо, що днями під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради".

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз