Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Череватый рассказал, могут ли россияне сами покинуть Бахмут arrow

Череватый рассказал, могут ли россияне сами покинуть Бахмут

11 июля 2023 23:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне сами могут покинуть Бахмут: Череватый назвал условие
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ВСУ предполагают сценарий, при котором россияне сами могут покинуть Бахмут. Это станет возможным благодаря артиллерийским ударам.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте также:

При каких условиях россияне покинут Бахмут

Отвечая на вопрос, могут ли российские оккупанты покинуть город Бахмут под огнем артиллерии, Череватый ответил, что такой сценарий "вполне вероятен".

"Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", — отметил Череватый.

И добавил, что ВСУ героически ведут борьбу против российских захватчиков даже несмотря на то, что иногда проигрывают россиянам по количеству артиллерийских снарядов.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Череватый заявил, что Силы обороны вытесняют оккупантов на флангах вокруг Бахмута.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз