Россияне сами могут покинуть Бахмут: Череватый назвал условие

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: google

В ВСУ предполагают сценарий, при котором россияне сами могут покинуть Бахмут. Это станет возможным благодаря артиллерийским ударам.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Отвечая на вопрос, могут ли российские оккупанты покинуть город Бахмут под огнем артиллерии, Череватый ответил, что такой сценарий "вполне вероятен".

"Он вполне вероятен. Сейчас делается очень много боевой работы, чтобы он стал еще более вероятным", — отметил Череватый.

И добавил, что ВСУ героически ведут борьбу против российских захватчиков даже несмотря на то, что иногда проигрывают россиянам по количеству артиллерийских снарядов.

"Только наша обученность, мотивированность и невероятная смекалка позволяет постоянно двигаться вперед в умеренном темпе, но с большим сохранением личного состава, что для нас наиболее ценно", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Череватый заявил, что Силы обороны вытесняют оккупантов на флангах вокруг Бахмута.

Добавим, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.