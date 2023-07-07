Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Сергій Череватий. Фото: opentv.media

Українська армія просунулася на понад кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Проте російські війська не припиняють чинити опір.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку. — Ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", — зауважив він.

Скільки разів окупанти завдали ударів

За його словами, окупанти продовжують чинити опір. Армія РФ 318 разів била по українських позиціях ствольною та реактивною артилерією. Також здійснили три авіанальоти.

В загальному відбулося сім боєзіткнень. Під час боїв ЗСУ ліквідували 61 окупанта, 116 було поранено, ще п'ятьох взято у полон.

Зазначимо, що українські воїни 6 липня продовжували наступати на трьох ділянках фронту. ЗСУ послаблюють окупантів, знищуючи живу силу та техніку.

Нагадаємо, снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.