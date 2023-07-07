Череватий розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Українська армія просунулася на понад кілометр на Бахмутському напрямку протягом останньої доби. Проте російські війська не припиняють чинити опір.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Успіхи ЗСУ
"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку. — Ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", — зауважив він.
Скільки разів окупанти завдали ударів
За його словами, окупанти продовжують чинити опір. Армія РФ 318 разів била по українських позиціях ствольною та реактивною артилерією. Також здійснили три авіанальоти.
В загальному відбулося сім боєзіткнень. Під час боїв ЗСУ ліквідували 61 окупанта, 116 було поранено, ще п'ятьох взято у полон.
Зазначимо, що українські воїни 6 липня продовжували наступати на трьох ділянках фронту. ЗСУ послаблюють окупантів, знищуючи живу силу та техніку.
Нагадаємо, снайпер Збройних сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.