ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 1400 метров

Череватый рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении
Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.
Об этом сообщает спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергея Череватого в эфире телемарафона.
Что известно
Как сообщает спикер, украинские защитники успешно контратакуют на Восточном направлении. Это удалось сделать благодаря ротации, которую проводил враг.
"В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 кафиров, 236 получили ранения, одного взяли в плен", — добавляет Череватый.
В то же время, россияне также пытаются бить по нашим подразделениям. Они нанесли 8 авиаударов и совершили около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.
К тому же противник пытается контратаковать, но все попытки были безуспешны.
Потери врага
Во время столкновений ВСУ уничтожили:
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- 3 бронеавтомобиля;
- гаубицу Д-30;
- зенитную пушку С-60;
- беспилотный аппарат ZALA;
- 8 складов боеприпасов;
- 7 автомобилей и боеприпасы.
Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.
Недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом.