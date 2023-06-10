ВСУ на Бахмутском направлении продвинулись на 1400 метров

ВСУ на Бахмутском направлении. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.

Об этом сообщает спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергея Череватого в эфире телемарафона.

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Что известно

Как сообщает спикер, украинские защитники успешно контратакуют на Восточном направлении. Это удалось сделать благодаря ротации, которую проводил враг.

"В общей сложности произошло шесть боеприкосновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 кафиров, 236 получили ранения, одного взяли в плен", — добавляет Череватый.

В то же время, россияне также пытаются бить по нашим подразделениям. Они нанесли 8 авиаударов и совершили около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.

К тому же противник пытается контратаковать, но все попытки были безуспешны.

Потери врага

Во время столкновений ВСУ уничтожили:

самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";

3 бронеавтомобиля;

гаубицу Д-30;

зенитную пушку С-60;

беспилотный аппарат ZALA;

8 складов боеприпасов;

7 автомобилей и боеприпасы.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом.