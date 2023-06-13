Через ракетний обстріл Кривого Рогу людей заблокувало в знеструмлених шахтах

Людина в шахті. Фото: google.com

Сьогодні, 13 червня, російські окупаційні війська вдарили по Кривому Рогу. У місті без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Внаслідок обстрілів також є пошкодження магістральних мереж на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Міненерго.

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Зазначається, що згодом шахтарі були евакуйовані. Також вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. Станом на ранок частина абонентів була заживлена, однак у області залишаються без світла шість тисяч абонентів.

"Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській — 3 населені пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області", — зазначили в Міненерго.

Рівень води в Каховському водосховищі неможливо виміряти

У Міненерго розповіли, що проведення замірів рівнів води у Каховському водосховищі фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинено через замулення датчиків.

"Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів", — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл будинку росіянами.

Станом на 13:00 відомо про десятьох загиблих, 28 поранених та одна людина ще перебуває під завалами.