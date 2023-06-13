Из-за ракетных обстрелов Кривого Рога людей заблокировало в обесточенных шахтах

Человек в шахте. Фото: google.com

Сегодня, 13 июня, российские оккупационные войска ударили по Кривом Рогу. В городе без питания остались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. В результате обстрелов также повреждения магистральных сетей на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Отмечается, что впоследствии шахтеры были эвакуированы. Также взрывной волной было повреждено здание Криворожской ТЭЦ. Под утро часть абонентов была заживлена, однако в области остаются без света шесть тысяч абонентов.

"Оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и пограничные территории. В Донецкой области из-за интенсивных обстрелов обесточен 41 населенный пункт, в Днепропетровской — 3 населенных пункта. Зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской областях. Из-за предварительных обстрелов без света остается часть потребителей Запорожской области", — отметили в Минэнерго.

Уровень воды в Каховском водохранилище невозможно измерить

В Минэнерго рассказали, что проведение замеров уровней воды в Каховском водохранилище специалистами Укргидрометцентра временно приостановлено из-за заиления датчиков.

"Специалисты Укргидроэнерго совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров", — отметили в Минэнерго.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный обстрел дома россиянами.

По состоянию на 13:00 известно про десятерых погибших, 28 раненых и один человек еще находится под завалами.