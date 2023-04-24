Через російські обстріли є знеструмлення в одному з районів Чернігівщини

Наслідки одного з обстрілів Чернігівщини, березень 2023 року. Фото: Оперативне командування "Північ"

Росіяни продовжують обстрілювати територію Чернігівської області. Протягом минулого тижня загарбники обстрілювали околиці 13 населених пунктів області.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Подробиці

Як зазначається, за тиждень з території Брянської області ворог 19 разів обстріляв околиці 13 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 134 вибухи.

Чаус додав, що противник двічі використовував авіацію для застосування керованих авіаційних бомб.

"Через обстріли знеструмлені населені пункти у Новгород-Сіверському районі. За можливості енергетики налагоджують електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 квітня російська авіація обстріляла прикордоння Чернігівської області. Ворог скинув керовану авіабомбу.

Також 20 квітня російські війська вже двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів. Є поранені та загиблі.