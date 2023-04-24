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Из-за российских обстрелов есть обесточивание в одном из районов Черниговщины

24 апреля 2023 11:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Из-за российских обстрелов есть обесточивание в одном из районов Черниговщины
Последствия одного из обстрелов Черниговщины, март 2023 года. Фото: Оперативное командование "Північ"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россияне продолжают обстреливать территорию Черниговской области. На прошлой неделе захватчики обстреливали окрестности 13 населенных пунктов области.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Как отмечается, через неделю с территории Брянской области враг 19 раз обстрелял окрестности 13 приграничных населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 134 взрыва.

Чаус добавил, что противник дважды использовал авиацию для применения управляемых авиационных бомб.

"Из-за обстрелов обесточены населенные пункты в Новгород-Северском районе. По возможности энергетики налаживают электроснабжение", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 22 апреля российская авиация обстреляла приграничье Черниговской области. Враг сбросил управляемую авиабомбу.

Также 20 апреля российские войска уже дважды обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.

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