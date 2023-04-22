Росіяни вночі завдали авіаудару по Чернігівщині

Російський військовий літак Су-35. Фото: російські ЗМІ

Російська авіація вночі обстріляла прикордоння Чернігівської області. Ворог скинув керовану авіабомбу.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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Що відомо

"Близько 01:35 зафіксовано один вибух (ймовірно, керована авіабомба, запущена з літака ворога "Су-35") в районі населеного пункту Орликівка", — йдеться в повідомленні.

При цьому про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що російські збройні сили мають великий запас авіаційних бомб, які можуть бути модифіковані в керовані бомби швидше та дешевше, ніж виробництво ракет.

Також раніше повідомлялося, що російські війська завдали авіаудару по мосту через річку Судость біля села Грем'яч у Чернігівській області.