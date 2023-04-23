Черги та гноблення бізнесу: як окупанти ускладнюють життя людям на Луганщині

Російські військові на вулицях Сєвєродонецька, Луганська область. Фото: російські ЗМІ

Жителі окупованої Луганщини змушені годинам стояти у чергах на сотні людей, оскільки росіяни не бажають налагодити нормальну роботу банків. Також з проблемами зіткнулися місцеві виробники — окупанти не зацікавлені в тому, щоб їхня продукція з'являлася на полицях магазинів.

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації.

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Ситуація з банками

У так званій "ЛНР" після довжелезних зимових черг біля відділень та банкоматів пообіцяли поширити їхню мережу. Втім, заява була на місцевому рівні і розрахована виключно на заспокоєння населення.

В Луганській ОВА також зазначають, що банківську систему монополізував один із російських банків, який перебуває під санкціями.

"Кінець квітня, а проблема залишається не вирішеною. Зокрема, в Сєвєродонецьку на усе місто функціонує лише одне відділення, яке відкрито тільки до обіду. Щодня там збираються черги у сотні людей. А отримують послуги одиниці. У сусідніх населених пунктах ситуація не краща. Аби вирішити свої проблеми, люди змушені їхати до Луганська. Але ж усім містом не вирушиш. Залишається чекати. Біля стін банку", — розповіли у адміністрації.

Проблеми місцевих виробників

Як зазначається у повідомленні, продукти місцевих виробників окупанти відмовляються брати на реалізацію.

"Ще починаючи з 2014 року мережі супермаркетів налагодили вигідні їм зв’язки з постачальниками, встановлюють ціни на власний розсуд. Тому поява нових місцевих виробників у 2022 році виявилася майже нікому не вигідна", — зазначають в ОВА.

Луганська ОВА навела приклад сирзаводу з Марківки, який не може працювати на повну потужність, оскільки немає можливості реалізувати продукцію.

"Хоча ціни на марківські сири навіть із накруткою торговельної мережі є нижчими за білоруські та російські. Але це було б вигідно тільки місцевим покупцям, але аж ніяк не бізнесу окупантів. Наразі завод завантажений лише на 40 % потужності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти продовжують використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Зокрема, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині, окупанти використовують, як військовий шпиталь. Отримати медичну допомогу у таких цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ.

Також повідомлялося, що окупанти розгорнули шпиталь у будинку культури одного з населених пунктів на Луганщині.