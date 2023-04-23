Очереди и угнетение бизнеса: как оккупанты усложняют жизнь людям в Луганской области

Российские военные на улицах Северодонецка, Луганская область. Фото: российские СМИ

Жители оккупированной Луганской области вынуждены часами стоять в очередях на сотни людей, поскольку россияне не желают наладить нормальную работу банков. Также с проблемами столкнулись местные производители — оккупанты не заинтересованы в том, чтобы их продукция появлялась на полках магазинов.

Об этом говорится в сообщении Луганской областной военной администрации.

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Ситуация с банками

В так называемой "ЛНР" после длинных зимних очередей возле отделений и банкоматов пообещали расширить их сеть. Впрочем, заявление было на местном уровне и рассчитано исключительно на успокоение населения.

В Луганской ОВА также отмечают, что банковскую систему монополизировал один из находящихся под санкциями российских банков.

"Конец апреля, а проблема остается не решенной. В частности, в Северодонецке на весь город функционирует только одно отделение, которое открыто только до обеда. Каждый день там собираются очереди в сотни людей. А получают услуги единицы. В соседних населенных пунктах ситуация не лучше. Чтобы решить свои проблемы, люди вынуждены ехать в Луганск. Но всем городом не отправишься. Остается ждать. У стен банка", — рассказали в администрации.

Проблемы местных производителей

Как отмечается в сообщении, продукты местных производителей оккупанты отказываются брать на реализацию.

"Еще начиная с 2014 года сети супермаркетов наладили выгодные им связи с поставщиками, устанавливают цены по своему усмотрению. Поэтому появление новых местных производителей в 2022 году оказалось почти никому не выгодно", — отмечают в ОВА.

Луганская ОВА привела пример сырзавода из Марковки, который не может работать в полную мощность, поскольку нет возможности реализовать продукцию.

"Цены на марковские сыры даже с накруткой торговой сети ниже белорусских и российских. Но это было бы выгодно только местным покупателям, но отнюдь не бизнесу оккупантов. Сейчас завод загружен лишь на 40% мощности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. В частности, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки на Луганщине оккупанты используют как военный госпиталь. Получить медицинскую помощь в гражданских медицинских учреждениях могут исключительно представители российских оккупационных войск.

Также сообщалось, что оккупанты развернули госпиталь в доме культуры одного из населенных пунктов в Луганской области.