Черкасская ОВА обнародовала новые подробности о последствиях прилетов по Умани

Последствия российских ракетных ударов по Умани, Черкасская область. Фото: Черкасская ОВА

Вчера, 8 июня, враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В частности, под обстрелы попал город Умань Черкасской области. В ОВА опубликовали новые детали вчерашних пролетов по городу.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Черкасская ОВА сообщает, чтобы город был атакован двумя ракетами "Калибр". оккупанты попали в гражданские объекты — пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойки.

А также в улицу и магазины. Автомойки полностью разрушены, к счастью, работников в момент взрыва там не было. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания.

Последствия российских ракетных ударов по Умани, Черкасская область. Фото: Черкасская ОВА

Последствия российских ракетных ударов по Умани, Черкасская область. Фото: Черкасская ОВА

"Десять пострадавшим оказана медпомощь. Сейчас в больницах остаются два человека. Одна пациентка - прохожая, которая была вблизи места попадания ракеты, - в тяжелом состоянии. Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной пострадавшей – оказываем ей всю необходимую помощь. Город с новыми шрамами от российских ракет", — написал глава Черкасской ОВА.

Последствия российских ракетных ударов по Умани, Черкасская область. Фото: Черкасская ОВА

Последствия российских ракетных ударов по Умани, Черкасская область. Фото: Черкасская ОВА

Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани. Вражеская ракета попала возле здания продуктового магазина "АТБ". В торговом зале находились женщины и дети, на кадрах видно, что конструкции обрушились людям на голову.

Добавим, в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани . В результате вражеской атаки пострадали восемь человек. Глава Черкасской овальной Игорь Табурец сообщил, что было два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

Также украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55. Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет. Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.