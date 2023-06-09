Черкасская ОВА обнародовала новые подробности о последствиях прилетов по Умани
Вчера, 8 июня, враг нанес очередной ракетный удар по территории Украины. В частности, под обстрелы попал город Умань Черкасской области. В ОВА опубликовали новые детали вчерашних пролетов по городу.
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Россия обстреляла Умань
Черкасская ОВА сообщает, чтобы город был атакован двумя ракетами "Калибр". оккупанты попали в гражданские объекты — пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойки.
А также в улицу и магазины. Автомойки полностью разрушены, к счастью, работников в момент взрыва там не было. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания.
"Десять пострадавшим оказана медпомощь. Сейчас в больницах остаются два человека. Одна пациентка - прохожая, которая была вблизи места попадания ракеты, - в тяжелом состоянии. Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной пострадавшей – оказываем ей всю необходимую помощь. Город с новыми шрамами от российских ракет", — написал глава Черкасской ОВА.
Напомним, ранее мы писали, что в сети появилось шокирующее видео попадания российской ракеты в супермаркет в Умани. Вражеская ракета попала возле здания продуктового магазина "АТБ". В торговом зале находились женщины и дети, на кадрах видно, что конструкции обрушились людям на голову.
Добавим, в четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани . В результате вражеской атаки пострадали восемь человек. Глава Черкасской овальной Игорь Табурец сообщил, что было два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.
Также украинская противовоздушная оборона отразила очередную ночную атаку российских оккупантов по территории страны. Были сбиты четыре крылатых ракеты и десять ударных беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55. Также были сбиты десять ударных беспилотников типа Shahed-136/131 и Ланцет. Кроме того, украинские защитники обнаружили и сбили четыре оперативно-тактических дрона врага — типа "Орлан-10" и Supercam.