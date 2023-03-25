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Червоний Хрест назвав кількість цивільних, які досі залишаються у Бахмуті та його околицях

25 березня 2023 19:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Бахмуті досі залишається декілька тисяч людей
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що у Бахмуті і його околицях наразі залишаються близько 10 тисяч мирних жителів. Вони живуть під постійними обстрілами у дуже важких умовах.

Про це повідомляє CNN

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Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що  близько 10 тисяч українських мирних жителів "доведені до самої межі свого існування" в місті Бахмут і його околицях.

"Як ми розуміємо, у Бахмуті все ще проживає кілька тисяч мешканців, і якщо ми говоримо про громади навколо, цифри наближатимуться до кількох тисяч, можливо, близько 10 тисяч", — сказав на брифінгу Умар Хан з МКЧХ, який був у місті нещодавно. 

За його словами, цивільні жителі, які застрягли в Бахмуті, "живуть у дуже жахливих умовах, проводячи майже цілі дні під інтенсивним обстрілом в укриттях". 

Представник організації додав, що МКЧХ надав людям у районі Бахмута гігієнічні набори, сонячні лампи, ємності з водою, необхідні ремонтні матеріали та портативні інструменти. 

"Це речі, які дають їм практичні рішення проблем, з якими вони стикаються щодня", — сказав Хан. 

Хан також зазначив, що його шокував вигляд міста після місяців інтенсивних обстрілів. 

"Будинки розтрощені військовими вогнем, дахи зриваються, житлові будинки вкриті дірами, відсутні частини будівель, постійна загроза нерозірваних снарядів, бомб, і деякі люди все ще живуть у сховищах, намагаючись пережити ці інтенсивні військові дії", — сказав представник організації. 

Нагадаємо, 7 березня Кабмін затвердив примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій.

У Мінреінтеграції пояснили, що евакуація неповнолітніх з Бахмута є обов’язковою. Протидія цьому процесу може кваліфікуватися як злочин за ст. 166 КК України (свідоме піддання дитини фізичній небезпеці). 

Українські військовослужбовці раніше оприлюднили відео, зняте в одному з населених пунктів поблизу Бахмута. На кадрах видно, що населеному пункті уже немає вцілілих будівель.

Фото: REUTERS 

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