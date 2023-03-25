Красный Крест назвал количество гражданских, до сих пор остающихся в Бахмуте и его окрестностях

В Бахмуте до сих пор остается несколько тысяч человек

В Международном комитете Красного Креста (МККК) заявили, что в Бахмуте и его окрестностях остаются около 10 тысяч мирных жителей. Они живут под постоянными обстрелами в очень тяжелых условиях.

Об этом сообщает CNN.

Как живут сейчас гражданские в Бахмуте

Международный комитет Красного Креста заявил, что около 10 тысяч украинских мирных жителей "доведены до самого предела своего существования" в городе Бахмут и его окрестностях.

"Как мы понимаем, в Бахмуте все еще проживает несколько тысяч жителей, и если мы говорим об общинах вокруг, цифры будут приближаться к нескольким тысячам, возможно, около 10 тысяч", — сказал на брифинге Умар Хан из МККК, который был в городе недавно.

По его словам, застрявшие в Бахмуте гражданские "живут в очень ужасных условиях, проводя почти целые дни под интенсивным обстрелом в укрытиях".

Представитель организации добавил, что МККК предоставил людям в районе Бахмута гигиенические наборы, солнечные лампы, емкости с водой, необходимые ремонтные материалы и портативные инструменты.

"Это вещи, которые дают им практические решения проблем, с которыми они сталкиваются каждый день", — сказал Хан.

Хан также отметил, что его шокировал вид города после месяцев интенсивных обстрелов.

"Дома разбиты военными огнем, крыши срываются, жилые дома покрыты дырами, отсутствуют части зданий, постоянная угроза неразорванных снарядов, бомб, и некоторые люди все еще живут в укрытиях, пытаясь пережить эти интенсивные военные действия", — сказал представитель организации.

Напомним, 7 марта Кабмин утвердил принудительную эвакуацию детей из зоны активных боевых действий.

В Минреинтеграции пояснили, что эвакуация несовершеннолетних из Бахмута обязательна. Противодействие этому процессу может квалифицироваться как преступление по ст. 166 УК Украины (сознательное подавление ребенка физической опасности).

Украинские военнослужащие ранее обнародовали видео, снятое в одном из населенных пунктов вблизи Бахмута. На кадрах видно, что в населенном пункте уже нет уцелевших зданий.

Фото: REUTERS