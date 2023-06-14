Чи можна обмежено придатним не проходити ВЛК — адвокат пояснив

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та після можуть бути направлені до проходження ВЛК. Водночас якщо особу вже було визнано обмежено придатною до служби, чи повинна вона повторно проходити військово-лікарську комісію?

На це питання відповів адвокат Андрій Карпенко.

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Обмежена придатність означає, що особа не може служити в армії в мирний період, проте це не дає відстрочення у разі воєнного стану.

Під час проходження військово-лікарської комісії, залежно від стану здоров’я, військової спеціальності, займаної посади та віку військовозобов’язаного визначається, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю.

При цьому служба обмежено придатних не може проходити в бойових частинах. Тобто особу не мають права направити на лінію бойових зіткнень.

Громадяни зі статусом "обмежено придатний" можуть залучатися до служби в частинах, підрозділах забезпечення, у військових комісаріатах ТЦК, в установах, організаціях, навчальних закладах.

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Чи мають обмежено придатні повторно проходити ВЛК

Правозахисник підкреслює, що під час загальної мобілізації повістки вручають абсолютно всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Повістку також можуть отримати обмежено придатні, особи з інвалідністю та ті, хто має відстрочення.

Це передбачено законом перш за все для того, щоб уточнити та оновити дані про військовозобов'язаного. Адже за певний час могли змінитися багато обставин.

Водночас представники ТЦК можуть направити громадянина на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК).

За словами юриста, під час воєнного стану на повторну медкомісію направляють навіть тих, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. Знову ж таки, це робиться для того, щоб перевірити, чи не змінилися обставини. Оскільки людина, яку раніше визнавали придатною, може мати причини для відстрочення і навпаки.

"Якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців, ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного", — наголосив юрист.

Варто знати, що відмова від проходження ВЛК може розцінюватися як адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. Спочатку на громадянина можуть накласти штраф (3400-5100 грн), а згодом і можлива кримінальна відповідальність.

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Як працюють ВЛК в Україні

Відтепер військово-лікарські комісії можуть створюватись при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Тому військовий медогляд можна пройти не тільки при ТЦК та СП, а й у цивільних медустановах. Військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час.

Буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.

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