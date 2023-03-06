Могут ли ВСУ выйти из Бахмута: ISW назвал стратегические преимущества украинских сил

Бои на улицах Бахмута могут стать кульминацией наступления россиян

Украинская армия предположительно совершает частичный выход с территории Бахмута. Но для российских оккупационных войск такой шаг будет означать только увеличение потерь и замедление наступления.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий русско-украинской войны Институт изучения войны (ISW).

Возможен выход украинской армии из Бахмута

Эксперты Института изучения войны отметили, что ВСУ, вероятно, совершают частичный тактический уход из Бахмута, хотя еще рано оценивать намерения Сил обороны Украины относительно полного покидания города.

ВСУ могут покинуть ту часть Бахмута, расположенную на восточном берегу реки Бахмутка, учитывая разрушение железнодорожного моста через эту водную артерию.

В ISW отметили, что пока неясно, планирует ли украинская армия удерживать позиции на западном берегу Бахмутки.

Стратегическое преимущество Сил обороны Украины

Аналитики Института подчеркнули, что оборона в этом районе является стратегическим преимуществом ВСУ.

Украинская армия в районе Бахмута продолжает уничтожать российскую технику и личный состав врага, не понеся при этом чрезмерных потерь.

Удержание позиций в районе поселка Хромово на северо-западной окраине Бахмута может вынудить россиян вести бой из-за центральной части города.

Это, вероятно, приведет к значительной задержке и большим потерям российской армии и ускорит кульминацию российского наступления, как это было под Северодонецком и Лисичанском летом 2022 года, когда захват этих городов фактически остановил наступательные действия страны-агрессора.

Напомним, геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута — один через реку Бахмутка и один на трассе Хромово — Бахмут. Предварительное разрушение, вероятно, свидетельствует о том, что ВСУ, возможно, пытаются помешать российскому передвижению в восточном Бахмуте и ограничить потенциальные пути ухода окупантов на запад.

Также мы писали, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Фото: Генштаб ВСУ