Чи варто побоюватися Україні присутності вагнерівців у Білорусі: відповідь прикордонників

ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Приватна військова компанія "Вагнер" направила своїх бойовиків до Білорусі, але зараз вони не становлять прямої загрози для України. Проте, можливо, Білорусь скористається їхньою присутністю для ініціювання провокацій.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За словами Демченка, у Білорусі знаходяться групи найманців, проте немає ознак їхнього масового чи широкомасштабного розміщення.

Демченко уточнив, що йдеться про кількасот бойовиків, які розташовуються в попередньо підготовлених місцях. При цьому українські прикордонники та військові продовжують стежити за переміщенням бійців "Вагнера" Білоруссю.

Спікер підкреслив, що кількість найманців, які прибули до Білорусі, наразі не є загрозою для України у контексті формування ударних груп. Але він визнав, що Білорусь може використовувати їх у серйозніших намірах, таких як дестабілізація обстановки на кордоні з Україною або іншими сусідами Білорусі.

Нагадаємо, що в Білорусі сьогодні, 15 липня, помітили велику колону ПВК "Вагнер". Легкові та вантажні автомобілі були на номерах "ДНР" та "ЛНР".

Пізніше, у Державній прикордонній службі України підтвердили інформацію про прибуття окупантів із ПВК "Вагнер" до Білорусі. Прикордонники продовжують стежити за ситуацією.

Також ми писали, що раніше в НАТО не фіксували жодних значних переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Однак в Альянсі уважно стежать за ситуацією.

Додамо, прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що приватна військова компанія "Вагнер" станом на цей час не бере участі у російсько-українській війні. У США не фіксують активність цієї структури на фронтах.