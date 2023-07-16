Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стоит ли опасаться Украине присутствия вагнеровцев в Беларуси: ответ пограничников arrow

Стоит ли опасаться Украине присутствия вагнеровцев в Беларуси: ответ пограничников

16 июля 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стоит ли опасаться Украине присутствия вагнеровцев в Беларуси: ответ пограничников
ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Частная военная компания "Вагнер" направила своих боевиков в Беларусь, но на текущий момент они не представляют прямой угрозы для Украины. Тем не менее, возможно, Беларусь воспользуется их присутствием для инициирования провокаций.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Угроза для Украины от присутствия вагнеровцев в Беларуси

По словам Демченко, в Беларуси находятся группы наемников, однако нет признаков их массового или широкомасштабного размещения.

Демченко уточнил, что идет речь о нескольких сотнях боевиков, которые располагаются в предварительно подготовленных местах. При этом украинские пограничники и военные продолжают следить за перемещением бойцов "Вагнера" по Беларуси.

Спикер подчеркнул, что число наемников, прибывших в Беларусь, на данный момент не является угрозой для Украины в контексте формирования ударных групп. Но, он признал, что Беларусь может использовать их в более серьезных намерениях, таких как дестабилизация обстановки на границе с Украиной или другими соседями Беларуси.

Напомним, что в Беларуси сегодня, 15 июля, заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили были на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Позже, в Государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о прибытии оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Добавим, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что частная военная компания "Вагнер" по состоянию на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз