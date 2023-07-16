Стоит ли опасаться Украине присутствия вагнеровцев в Беларуси: ответ пограничников

ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

Частная военная компания "Вагнер" направила своих боевиков в Беларусь, но на текущий момент они не представляют прямой угрозы для Украины. Тем не менее, возможно, Беларусь воспользуется их присутствием для инициирования провокаций.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, в Беларуси находятся группы наемников, однако нет признаков их массового или широкомасштабного размещения.

Демченко уточнил, что идет речь о нескольких сотнях боевиков, которые располагаются в предварительно подготовленных местах. При этом украинские пограничники и военные продолжают следить за перемещением бойцов "Вагнера" по Беларуси.

Спикер подчеркнул, что число наемников, прибывших в Беларусь, на данный момент не является угрозой для Украины в контексте формирования ударных групп. Но, он признал, что Беларусь может использовать их в более серьезных намерениях, таких как дестабилизация обстановки на границе с Украиной или другими соседями Беларуси.

Напомним, что в Беларуси сегодня, 15 июля, заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили были на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Позже, в Государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о прибытии оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Добавим, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что частная военная компания "Вагнер" по состоянию на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.