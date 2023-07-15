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В ГПСУ подтвердили прибытие "вагнеровцев" в Беларусь

15 июля 2023 13:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ подтвердили прибытие "вагнеровцев" в Беларусь
Военные ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о прибытии оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", — сообщил представитель ГПСУ Андрея Демченко.

Пограничники отслеживают ситуацию, чтобы узнать места дислокации и задачи "вагнеровцев"

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Беларуси сегодня, 15 июля, заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили были на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Добавим, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что частная военная компания "Вагнер" по состоянию на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.

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