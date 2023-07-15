В ГПСУ подтвердили прибытие "вагнеровцев" в Беларусь

Военные ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о прибытии оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также:

"Вагнеровцы" в Беларуси

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", — сообщил представитель ГПСУ Андрея Демченко.

Пограничники отслеживают ситуацию, чтобы узнать места дислокации и задачи "вагнеровцев"

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Беларуси сегодня, 15 июля, заметили большую колонну ЧВК "Вагнер". Легковые и грузовые автомобили были на номерах "ДНР" и "ЛНР".

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Добавим, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что частная военная компания "Вагнер" по состоянию на данный момент не участвует в российско-украинской войне. В США не фиксируют активность этой структуры на фронтах.