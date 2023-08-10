Чи вийдуть ЗСУ на кордон 1991 року: Світан в ефірі Новини.LIVE

Військовий експерт Роман Світан. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 серпня, військовий експерт Роман Світан став гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE. Разом з ведучим Вадимом Ярошенком вони, зокрема, обговорили актуальну ситуацію на фронті та можливість виходу ЗСУ на кордон 1991 року.

Вечірній ефір можна переглянути за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, в ефірі йдеться про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та загальні успіхи ЗСУ.

Нагадаємо, за дорученням Володимира Зеленського військово-політичне керівництво України і США провели зустріч в онлайн-форматі. Зокрема, учасники обговорили ситуацію на фронті, контрнаступ ЗСУ та оборонну співпрацю.

Також ми писали, що за час збройної агресії РФ проти України Сили оборони зруйнували міф про другу армію світу. ЗСУ продовжують якісно виконувати свою роботу та наступати. Таку думку висловив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.