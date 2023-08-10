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Выйдут ли ВСУ на границу 1991 года: Свитан в эфире Новини.LIVE

10 августа 2023 18:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выйдут ли ВСУ на границу 1991 года: Рассвет в эфире Новини.LIVE
Военный эксперт Роман Свитан. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 10 августа, военный эксперт Роман Свитан стал гостем вечернего эфира Новини.LIVE. Вместе с ведущим Вадимом Ярошенко они, в частности, обсудили актуальную ситуацию на фронте и возможность выхода ВСУ на границу 1991 года.

Вечерний эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, в эфире речь идет об обучении украинских пилотов на истребителях F-16 и общих успехах ВСУ.

Напомним, по поручению Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины и США провели встречу в онлайн-формате. В частности, участники обсудили ситуацию на фронте, контрнаступление ВСУ и оборонное сотрудничество.

Также мы писали, что за время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать. Такое мнение высказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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