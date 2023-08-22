Мобилизация в Украине 2023 — могут ли забрать на фронт три миллиона мужчин

Мобилизация мужчин в Украине. Фото: president.gov.ua

Второй год подряд в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за войны, которую развязала россия. Украинцы в тылу и военные на фронте продолжают работать над тем, чтобы выгнать оккупанта из нашей земли и искренне верят в победу.

Достаточно ли мы делаем для этого и есть ли необходимость в тотальной мобилизации, разбираемся далее в материале.

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Мобилизация трех миллионов мужчин ради победы — что известно

Недавно немецкое издание Welt, ссылаясь на мнение американского историка, специалиста по международным отношениям и военной стратегии Эдварда Луттвака, заявило, что Украине для быстрой победы необходимо мобилизовать три миллиона мужчин.

В статье говорится, что население Украины составляет 30 миллионов граждан. Чтобы победить в войне, необходимо мобилизовать 10% от общего количества, как это сделал Израиль в 1947-48 годах, во время Арабо-израильского конфликта, который также называют Войной за независимость Израиля.

"Только таким старым добрым способом и с такой численностью Вооруженных сил Украина сможет освободить свою территорию. В войне на истощение, как это происходило в большинстве европейских войн за независимость", — пишет Welt.

Общая мобилизация в Украине. Фото: Борис Корпусенко

Тотальная мобилизация в Украине — что об этом думают украинские эксперты

Как заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua, подобные заявления о тотальной мобилизации, о мобилизации трех миллионов украинцев не что иное, как попытка запугать граждан Украины.

Он уверен, что над подобными статьями работает российская пропаганда, чтобы посеять панику в украинском обществе.

"В феврале 2014 года россия начала гибридную войну против Украины. Информационная агрессия в этой войне очень мощная. ИПСОшные истории постоянно случаются, их генерируют соответствующие организации военного характера с территории рф. Цель — максимально создать хаос, посеять панические настроения в украинском обществе", — подчеркнул Селезнев.

В то же время эксперт отметил, нельзя исключать такой вариант событий, когда за оружие придется взяться большинству. Однако пока таких предпосылок нет.

"Можно ли исключать такой вариант? Совершенно нет. Но сейчас предпосылок для этого нет. Суммарно 1 млн 300 тыс. военнослужащих Сил обороны выполняют боевые задачи", — заверил Владислав Селезнев.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заверил, хотя ВСУ и нуждается в человеческом ресурсе, критической ситуации нет. Эксперт подчеркнул, что любые заявления о якобы провале контрнаступления не соответствуют действительности.

Также политолог Владимир Цыбулько в интервью порталу "Комментарии" заявил, что подобные "советы" западных СМИ мобилизовать 10% населения свидетельствуют о неосведомленности и устаревших представлениях на уровне фильмов о Второй мировой.

Политолог подчеркнул, что в современном мире побеждают не количеством орудий и бойцов, а уровнем военной подготовки и опыта.

"Перед тем, как озвучивать цифру мобилизации, авторам стоило бы хоть немного изучить состояние вовлечения украинского сообщества к этой войне. Но хлопнуть какую-то глупость всегда безопаснее, чем призывать правительство давать больше оружия Украине! Инфантилизм авторов в этом не далек от инфантилизма немецкого общества в целом", — резюмировал Цыбулько.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как убедить военнообязанных украинцев вступать в ряды ВСУ.

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