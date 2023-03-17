Чи здатна зараз рф вести наступ: розвідка Британії оцінила боєздатність окупантів

Українські військові продовжують тримати оборону Бахмута

Російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні. Окупаційні війська мають один із найнижчих темпів наступальних операцій принаймні з січня 2023 року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 17 березня.

Зниження темпів операцій рф

Як зазначається у зведенні, останніми днями російські сили та сили групи "Вагнера" зайняли плацдарми на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута. Минулого тижня річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують боронити західну частину міста.

Тим не менш, у ширшому плані по всій лінії фронту росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій, що спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

За даними британської розвідки, це, швидше за все, пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз не можуть бути стійкими.

"Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії", — зазначили в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на Бахмут. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.

14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

фото: AP