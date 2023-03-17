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Способна ли рф сейчас вести наступление: разведка Британии оценила боеспособность оккупантов

17 марта 2023 11:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские военные продолжают держать оборону Бахмута
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований в Украине. Оккупационные войска имеют один из самых низких темпов наступательных операций, по крайней мере, с января 2023 года.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 17 марта.

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Как отмечается в сводке, в последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. На прошлой неделе река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города.

Тем не менее, в более широком плане по всей линии фронта россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались, по крайней мере, с января 2023 года.

По данным британской разведки, это скорее всего связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас не могут быть устойчивыми.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы боеприпасов и личного состава. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", — отметили в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" уменьшили количество атак на Бахмут. Это означает, что атака на город приближается к кульминации, а захватить Бахмут у "вагнеровцев" нет сил.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем содержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

фото: AP

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