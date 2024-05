Чого чекати від наступу Росії та як змінять ситуацію на фронті західні поставки — BBC

Західне озброєння. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Російські загарбники готують наступ військ на фронті протягом травня-червня цього року. Водночас українська сторона продовжує будувати фортифікаційні споруди для допоміжного стримування ворога.

Як Україна готується до наступу Росії, йдеться у матеріалі BBC у вівторок, 7 травня.

Допомога Україні від союзників

У квітні США схвалили довгоочікувану допомогу для України на понад 60 млрд доларів. Водночас Велика Британія виділила нам військовий пакет на 500 млн фунтів, а Данія заявила про інвестування в українську промисловість та збільшення допомоги на 600 млн доларів — однак для отримання цього всього необхідний час.

Наприклад, аби виготовити нове замовлення від США на 5 млрд доларів: на велике виробництво ракет для систем Patriot, снарядів 155-мм, корегованих ракет для HIMARS, контрбатарейних радіолокаційних станцій та радарів для українських модернізованих систем ППО — на це підуть роки.

Нестача військових в армії

В цей час українські захисники зіштовхуються з проблемою нестачі особового складу — в підрозділах існує недоукомплектування людьми. Водночас цю проблему також не вирішить ухвалення нового закону про мобілізацію, оскільки навіть якщо до ТЦК прийдуть всі чоловіки, то треба 2-3 місяці для їх базового навчання та проходження вузькоспеціальних курсів для окремих фахівців.

Можливості росіян для наступу

Однак російські загарбники також виснажуються, а їхні можливості для наступу одночасно на Донбасі, біля Харкова та на Півдні залишилися у минулому.

Водночас протягом травня-червня для українських військових ситуація буде вкрай непростою, хоч у довгостроковій перспективі для України виглядає все оптимістичніше, оскільки промисловість Європи поступово набирає обертів, зокрема просувається чеська ініціатива щодо мільйона снарядів для ЗСУ.

Також Україна отримує балістичні ракети для ОТРК й незабаром очікуються ескадрильї F-16. А в пакеті допомоги від США містяться 1500 бронемашин на мільярд доларів. Навіть Швейцарія проголосувала за виділення допомоги на 5,5 млрд доларів.

Ситуація на фронті

Проте саме зараз у російської армії зберігається тактично перевага в авіації, а Сили оборони України мають не найкращу ситуацію з так званим "ближнім" ППО. Також росіяни зберігають перевагу у снарядах та кількості людей — вони постійно тиснуть на фронті.

Так, у Красногорівці Росія змогла закріпитися на півдні в приватному секторі, доходить до цегельного заводу і вийшла на околиці Георгіївки — далі вони хочуть просунутися в бік міста Курахове й витіснити ЗСУ далі на південний захід від Донецька.

Також бої тривають на вході до міської забудови Часового Яру та росіяни атакують з напрямку Авдіївки, намагаючись просуватися далі.

Будівництво фортифікацій в Україні

В Україні вже не один місяць тривають зведення інженерних споруд для оборони, на які з початку весни виділили понад 30 млрд гривень.

приводять до ладу старі опорні пункти часів АТО 2015-2017 років, де проводять гідротехнічні роботи, прибирають дерева, зміцнюють окопи та перекривають ходи;

триває будівництво з нуля: заповнюють прогалини фортифікацій на фронті, зміцнюють прикордонні застави та інженерно оснащують північний кордон з Білоруссю — зводять протитанкові надовби, копають рови й мінують ділянки.

Ці фортифікації — це ланцюжок "опорників" і флангових вогневих позицій та мережі спостережних пунктів з єдиною системою вогню. Тому їх можна обійти та якось "просочитися". Однак правильно підготовлені позиції спрощують та убезпечують життя військових.

Оборонна промисловість України

Український військово-промисловий комплекс нарощує темпи виробництва. Наприклад, САУ "Богдана" 155-мм виробляють п'ять одиниць на місяць.

Крім того, передають великі партії бронеавтомобілів "Козак-5" від "Практики" та "Новатор" від "Української бронетехніки", а також міномети вітчизняного виробництва.

Особливе місце посідає створення "далеких" безпілотників та FPV-дронів. Також є успіхи у високоточній зброї, оскільки Росія заявляла про нібито знищення поблизу Криму української ракети "Нептун".

Як допоможуть поставки зброї змінити ситуацію на фронті

Коли Україні дійсно поставлять мільйон снарядів від ЄС, мільйон у межах чеської ініціативи та ще сотні тисяч від США — це має відчутно змінити ситуацію.

Крім того, сотні безпілотників-коригувальників та тисячі FPV-дронів передають Україні в межах Коаліції дронів.

Також значно позначиться на фронті передача західних літаків з високоточною зброєю, але у достатній кількості.

Раніше соціолог Олександр Шульга заявив, що надання військової допомоги США на 61 млрд доларів буде недостатньо. Оскільки Україна також повинна взяти на себе якісний процес проведення мобілізації.

Крім того, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу в парламенті заявив про підготовку нового пакету військової допомоги для України. Його планують ухвалити вже найближчими тижнями.