Чего ждать от наступления России и как изменят ситуацию на фронте западные поставки, — BBC

Западное вооружение. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Российские захватчики готовят наступление войск на фронте в течение мая-июня этого года. В то же время, украинская сторона продолжает строить фортификационные сооружения для вспомогательного сдерживания врага.

Как Украина готовится к наступлению России, говорится в материале BBC во вторник, 7 мая.

Помощь Украине от союзников

В апреле США одобрили долгожданную помощь для Украины более чем на 60 млрд долларов. В то же время Великобритания выделила нам военный пакет на 500 млн фунтов, а Дания заявила об инвестировании в украинскую промышленность и увеличении пособия на 600 млн долларов — однако для получения всего этого необходимо время.

Например, чтобы сделать новый заказ от США на 5 млрд долларов: на большое производство ракет для систем Patriot, снарядов 155-мм, корректированных ракет для HIMARS, контрбатарейных радиолокационных станций и радаров для украинских модернизированных систем ПВО — на это пойдут годы.

Нехватка военных в армии

В настоящее время украинские защитники сталкиваются с проблемой нехватки личного состава — в подразделениях существует недоукомплектование людьми. В то же время эта проблема также не решит принятия нового закона о мобилизации, поскольку даже если в ТЦК придут все мужчины, то нужно 2-3 месяца для их базового обучения и прохождения узкоспециальных курсов для отдельных специалистов.

Возможности россиян для наступления

Однако российские захватчики тоже истощаются, а их возможности для наступления одновременно на Донбассе, возле Харькова и на Юге остались в прошлом.

В то же время, в течение мая-июня для украинских военных ситуация будет крайне непростой, хотя в долгосрочной перспективе для Украины выглядит все более оптимистично. Поскольку промышленность Европы постепенно набирает обороты, в частности, продвигается чешская инициатива по миллиону снарядов для ВСУ.

Также Украина получает баллистические ракеты для ОТРК и в скором времени ожидаются эскадрильи F-16. А в пакете помощи от США содержатся 1500 бронемашин в миллиард долларов. Даже Швейцария проголосовала за выделение пособия на 5,5 млрд долларов.

Ситуация на фронте

Однако именно сейчас у российской армии сохраняется тактически преимущество в авиации, а Силы обороны Украины имеют не лучшую ситуацию с так называемым "ближним" ПВО. Также россияне сохраняют преимущество в снарядах и количестве людей - они постоянно оказывают давление на фронте.

Так, в Красногоровке Россия смогла закрепиться на юге в частном секторе, доходит до кирпичного завода и вышла на окраины Георгиевки — дальше они хотят продвинуться в сторону города Курахово и вытеснить ВСУ дальше юго-западнее Донецка.

Также бои продолжаются на входе в городскую застройку Временного Яра и россияне атакуют с направления Авдеевки, пытаясь продвигаться дальше.

Строительство фортификаций в Украине

В Украине уже не один месяц продолжается строительство инженерных сооружений для обороны, на которые с начала весны выделили более 30 млрд гривен.

приводят в порядок старые опорные пункты времен АТО 2015-2017 годов, где проводят гидротехнические работы, убирают деревья, укрепляют окопы и перекрывают ходы;

идет строительство с нуля: заполняют пробелы фортификаций на фронте, укрепляют пограничные заставы и инженерно оснащают северную границу с Беларусью — возводят противотанковые надолбы, копают рвы и минуют участки.

Эти фортификации – это цепочка "опорников" и фланговых огневых позиций и сети наблюдательных пунктов с единой системой огня. Поэтому их можно обойти и как-то просочиться. Однако правильно подготовленные позиции упрощают и обеспечивают жизнь военных.

Оборонная промышленность Украины

Украинский военно-промышленный комплекс увеличивает темпы производства. К примеру, САУ "Богдана" 155-мм производят пять единиц в месяц.

Кроме того, передают крупные партии бронеавтомобилей "Казак-5" от "Практики" и "Новатор" от "Украинской бронетехники", а также минометы отечественного производства.

Особое место занимает создание "дальних" беспилотников и FPV-дронов. Также есть успехи в высокоточном оружии, поскольку Россия заявляла о якобы уничтожении вблизи Крыма украинской ракеты "Нептун".

Как помогут поставки оружия изменить ситуацию на фронте

Когда Украине действительно поставят миллион снарядов от ЕС, миллион в рамках чешской инициативы и еще сотни тысяч от США — это должно ощутимо изменить ситуацию.

Кроме того, сотни беспилотников-корректировщиков и тысячи FPV-дронов передают Украине в медах Коалиции дронов.

Также значительно скажется на фронте передача западных самолетов с высокоточным оружием, но достаточно.

Ранее социолог Александр Шульга заявил, что предоставление военной помощи США на 61 млрд долларов будет недостаточно. Поскольку Украина должна взять на себя качественный процесс проведения мобилизации.

Кроме того, министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в парламенте, заявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины. Его планируют принять уже в ближайшие недели.