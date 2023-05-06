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"Дайте матерям поховати тіла синів": Резніков про цинізм Росії щодо своїх військ

6 травня 2023 10:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Дайте матерям поховати тіла синів": Резніков про цинізм Росії щодо своїх військ
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про цинізм та бездушність вищого військово-політичного командування Росії. За його словами, Міноборони РФ навіть не надало можливість трьом тисячам матерям поховати своїх синів, які загинули в перші дні повномасштабної війни. 

Про це він заявив в інтервʼю для YouTube-каналу Дмитра Комарова.

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Як розгортались події на початку повномасштабного вторгнення

Олексій Резніков в інтервʼю розповів про тотальну відсутність людяності з боку російського керівництва. За його словами, у той момент, коли Україна та Росія зустрілись на переговорах у Біловезькій Пущі, Міноборони України запропонувало РФ забрати три тисячі мертвих російських солдат. Однак Кремль відмовився навідріз.

"Мене вразила цинічність росіян. Ще одна. Той день, коли ми вже були на перемовинах в Біловежці, здається. Тоді ми вже рахували вбитими росіян десь три тисячі. Це вже багато! Три тисячі вибитих! Я запитав у російського члена делегації "А що будемо робити з тілами ваших людей?" Ми вам їх віддамо щоб мами поховали. Заберіть. Зараз холод, вони валяються на полях, а потім же гнити будуть, годувати ворон. Давайте ми вам їх віддамо. Голова делегації повертається на заступника міністра оборони РФ, цей дивиться і каже: "Ми не підтверджуємо. У нас загинуло 10, 20, 30 людей. Не більше", — розповідає Резніков. 

"Я кажу, ви може і не підтверджуєте, але три тисячі ваших тіл гниють на нашій землі. Тоді насиплемо їм насінням, нехай соняшниками проростають", — каже міністр оборони. 

За словами Резнікова, що на початку повномасштабного вторгнення, що тепер у Росії все ще бояться розповідати правду кремлівській владі та зізнаватися в реальних втратах російських військових.

 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков розповів таємницю успішного контрнаступу Збройних сил України на території Харківщини та Херсонщини. За його словами, уся справа у ретельній підготовці.

А також додав, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.

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