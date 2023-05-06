"Дайте матерям похоронить тела сыновей": Резников о цинизме России по отношению к своим войскам

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр обороны Алексей Резников рассказал о цинизме и бездушии высшего военно-политического командования России. По его словам, Минобороны РФ даже не предоставило возможность трем тысячам матерей похоронить своих сыновей, которые погибли в первые дни полномасштабной войны.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала Дмитрия Комарова.

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Алексей Резников в интервью рассказал о полном отсутствии человечности со стороны российского руководства. По его словам, в тот момент, когда Украина и Россия встретились на переговорах в Беловежской Пуще, Минобороны Украины предложило РФ забрать три тысячи мертвых российских солдат. Однако Кремль отказался наотрез.

"Меня поразила циничность россиян. Еще одна. Тот день, когда мы уже были на переговорах в Беловежке, кажется. Тогда мы уже считали убитыми россиян где-то три тысячи. Это уже много! Три тысячи выбитых! Я спросил у российского члена делегации" А что будем делать с телами ваших людей?" Мы вам их отдадим, чтобы мамы похоронили. Заберите. Сейчас холод, они валяются на полях, а потом же гнить будут, кормить ворон. этот смотрит и говорит: Мы не подтверждаем. У нас погибли 10, 20, 30 человек. Не больше", — рассказывает Резников.

"Я говорю, вы может и не подтверждаете, но три тысячи ваших тел гниют на нашей земле. Тогда насыплем им семенами, пусть подсолнухами прорастают", — говорит министр обороны.

По словам Резникова, что в начале полномасштабного вторжения, теперь в России все еще боятся рассказывать правду кремлевским властям и признаваться в реальных потерях российских военных.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников рассказал тайну успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на территории Харьковщины и Херсонщины. По его словам, все дело в тщательной подготовке.

А также добавил, как украинская делегация летела на переговоры с Россией в Беларусь в начале полномасштабного вторжения. По его словам, самым сложным решением было согласиться ехать на эти переговоры.