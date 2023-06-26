Дания провернет "схему" с F-16, чтобы ускорить их передачу Украине

Истребитель F-16. Фото: google.com

Правительство Дании решило снять F-16 с вооружения на два года раньше запланированного. Все для того, чтобы приблизить их передачу Украине.

Об этом сообщает издание DR.

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В правительстве Дании отметили, что вопрос передачи F-16 для Украины близится.

А снятие F-16 с вооружения на 2 года раньше стало возможным из-за ввода в эксплуатацию F-35.

"Мы можем ввести в эксплуатацию F-35 раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда F-16 могут быть сняты с вооружения раньше", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсе

Также чиновник добавил, что Украине понадобится полгода, а то и больше обучения, чтобы передача датских самолетов F-16 стала реальностью.

Напомним, ранее мы писали, что конкретные сроки поставок F-16 в Украину пока неизвестны, однако западные СМИ сообщают, что передача истребителей может состояться в начале 2024 года. Однако вопрос того, какие страны будут предоставлять оружие, остается открытым.

Вооруженные силы Украины смогут получить боевые самолеты F-16 в течение нескольких месяцев, как от США, так и от европейских союзников. Точные сроки в Госдепе США отказались назвать.

Также главный операционный директор компании-производителя F-16 Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что хочет помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании. Правда, у него есть условие: если страны НАТО согласятся направить эти самолеты на помощь Украине.