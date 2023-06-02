Данілов натякнув, що війна продовжить поширюватися по території Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: офіційний сайт партії “Слуга народу”

Російські громадяни не вперше і не востаннє зі зброєю в руках захищають свою країну від злочинного режиму. Така ситуація буде продовжуватися і поширюватися.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також:

Не перша спроба

Олексій Данілов, коментуючи ситуацію в російському прикордонні, зокрема, в Бєлгородській області, наголосив, що росіяни не вперше зі зброєю в руках захищають свою країну від тиранії.

Україна ж не має до цих подій жодного відношення. "Ви ж бачите, що там відбувається. То дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна", — підкреслив секретар РНБО.

Далі — більше

Разом з тим, Данілов припустив, що подібна ситуація на території Російської Федерації, коли російські громадяни зі зброєю в руках протестують проти режиму, буде продовжуватися.

"Такі випадки будуть частішати", — зазначив секретар Ради нацбезпеки та оборони України.

Нагадаємо, що 1 червня в Росії заявили про черговий обстріл міста Шебекіно Бєлгородської області.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Також ми писали, що депутат російської Держдуми Андрій Гурулєв закликав бомбити місто Шебекіно у Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.