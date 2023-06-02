Данилов намекнул, что война продолжит распространяться по территории России
Российские граждане не впервые и не в последний раз с оружием в руках защищают свою страну от преступного режима. Такая ситуация будет продолжаться и распространяться.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в комментарии "Радио Свобода".
Не первая попытка
Алексей Данилов, комментируя ситуацию в российской пограничной сфере, в частности, в Белгородской области, подчеркнул, что россияне не впервые с оружием в руках защищают свою страну от тирании.
Украина не имеет к этим событиям никакого отношения. "Вы же видите, что там происходит. То дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то. Странная страна", — подчеркнул секретарь СНБО.
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Вместе с тем Данилов предположил, что подобная ситуация на территории Российской Федерации, когда российские граждане с оружием в руках протестуют против режима, будет продолжаться.
"Такие случаи будут учащаться", — отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Напомним, что 1 июня в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.
Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.
Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.