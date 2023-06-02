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Данилов намекнул, что война продолжит распространяться по территории России

2 июня 2023 10:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Данилов намекнул, что война продолжит распространяться по территории России
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: официальный сайт партии "Слуга народа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские граждане не впервые и не в последний раз с оружием в руках защищают свою страну от преступного режима. Такая ситуация будет продолжаться и распространяться.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в комментарии "Радио Свобода".

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Не первая попытка

Алексей Данилов, комментируя ситуацию в российской пограничной сфере, в частности, в Белгородской области, подчеркнул, что россияне не впервые с оружием в руках защищают свою страну от тирании.

Украина не имеет к этим событиям никакого отношения. "Вы же видите, что там происходит. То дроны сами по себе по Москве начинают запускать, то еще что-то. Странная страна", — подчеркнул секретарь СНБО.

Дальше - больше

Вместе с тем Данилов предположил, что подобная ситуация на территории Российской Федерации, когда российские граждане с оружием в руках протестуют против режима, будет продолжаться.

"Такие случаи будут учащаться", — отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Напомним, что 1 июня в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

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