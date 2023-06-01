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Россияне заявили об очередном обстреле Шебекино

1 июня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне заявили об очередном обстреле Шебекино
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 1 июня, в России заявили об очередном обстреле города Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ.

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Обстрел Шебекино

По состоянию на 20:06 обстрел города Белгородской области продолжается. Людей призвали находиться в укрытиях.

Обстрел Шебекино
Сообщение об обстреле Шебекино. Фото: t.me/rschs112

Напомним, сегодня, 1 июня, в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Добавим, недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

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