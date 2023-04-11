Данилов рассказал, когда Генштаб примет решение о контрнаступлении ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Офис Президента Украины

Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Оно будет принято в последний момент.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Tagesschau.

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Данилов отреагировал на "слив" секретных документов Пентагона и сообщения СМИ о том, что Украине пришлось сменить военные планы после этого.

"Спецслужбы должны быть более бдительными, когда речь идет о секретных документах", — сказал Данилов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его штаб будут принимать решение о контрнаступлении украинских бойцов в последний момент.

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало", — добавил Данилов.

Напомним, в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Также мы писали, что Юсов заявил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.

Добавим, утечка определенной доли конфиденциальной информации о Вооруженных Силах Украины не повлечет за собой серьезных проблем обороноспособности Украины и ее подготовки к контрнаступлению. Однако спецслужбы многих стран-партнеров вынужденно проведут внутренние проверки.