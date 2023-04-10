Аналітик оцінив шкоду витоку секретів про ЗСУ
Виток певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Однак спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Якщо говорити про рівень шкоди, то він не дуже відчутний і болячий. За великим рахунком, оприлюдненням цієї інформації зацікавлені особи зробили постріл у небо, спровокувавши скандальну бурю в стакані", — сказав Снєгирьов.
Він пояснив, що інформація про чисельність особового складу ЗСУ є у відкритих джерелах, а щодо кількості матеріально-технічного забезпечення, то її якісно можна змінити впродовж кількох днів.
Водночас аналітик зауважив, що, якщо за цим дійсно стоять росіяни, то цей свідчить про їхні спроможності до доступу в отриманні секретної оперативної інформації агентурним шляхом. А в цьому є певна небезпека.
З іншого боку, додав Снєгирьов, якщо це зробили росіяни, то американцям і українцям вкидається засторога в наявності серед їхніх спецслужб "крота". Ціль — посіяти недовіру, що певним чином відволіче і загальмує роботу п'яти іноземних і вітчизняних спецслужб. Тому перевірка буде і там, і там.
Які секрети винесли на загал
У соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.