Аналітик оцінив шкоду витоку секретів про ЗСУ

ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Виток певної частки конфіденційної інформації про Збройні Сили України не спричинить серйозних проблем обороноздатності України і її підготовки до контрнаступу. Однак спецслужби багатьох країн-партнерів вимушено проведуть внутрішні перевірки.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Якщо говорити про рівень шкоди, то він не дуже відчутний і болячий. За великим рахунком, оприлюдненням цієї інформації зацікавлені особи зробили постріл у небо, спровокувавши скандальну бурю в стакані", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Він пояснив, що інформація про чисельність особового складу ЗСУ є у відкритих джерелах, а щодо кількості матеріально-технічного забезпечення, то її якісно можна змінити впродовж кількох днів.

Водночас аналітик зауважив, що, якщо за цим дійсно стоять росіяни, то цей свідчить про їхні спроможності до доступу в отриманні секретної оперативної інформації агентурним шляхом. А в цьому є певна небезпека.

З іншого боку, додав Снєгирьов, якщо це зробили росіяни, то американцям і українцям вкидається засторога в наявності серед їхніх спецслужб "крота". Ціль — посіяти недовіру, що певним чином відволіче і загальмує роботу п'яти іноземних і вітчизняних спецслужб. Тому перевірка буде і там, і там.

Які секрети винесли на загал

У соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

