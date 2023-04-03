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Данілов розповів, коли може відбутися розпад росії

3 квітня 2023 22:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олексій Данілов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Захід повинен готуватися до розпаду та розвалу рф. За його словами, це відбудеться, оскільки Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю The Times.

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Деталі

Данілов заявив, що саміт президента рф володимира путіна з лідером КНР Сі Цзіньпіном підтвердив те, росія слабка та ризикує розвалитися. Саме у це Україна вірила давно.

"Захід не знає росії, і Захід боїться роздробленості росії. Але цей процес уже йде", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що розпад рф буде вражаючим. Він відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

"Це історичний процес, а історію не зупиниш", — додав Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні Сил оборони України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3000 км. Він також оприлюднив фото з натяком на "сюрпризи" для Москви. 

Також ми писали, що Олексій Данілов прокоментував розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ. За його словами, наступ не обмежений часом та триватиме до повернення українських територій у межах кордонів 1991 року.

Додамо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що єдиний спосіб тимчасово окупований Крим повернути під контроль України — це силовим шляхом. Він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.

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