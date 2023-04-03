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Данилов рассказал, когда может произойти распад россии

3 апреля 2023 22:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Алексей Данилов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Запад должен готовиться к распаду и развалу россии. По его словам, это произойдет, поскольку Советский Союз ранее уже потерпел поражение.

Об этом Данилов сказал в интервью The Times.

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Данилов заявил, что саммит президента рф владимира путина с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил, что россия слабая и рискует развалиться. Именно в это Украина верила давно.

"Запад не знает россии, и Запад боится раздробленности россии. Но этот процесс уже идет", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что распад рф будет впечатляющим. Он состоится в течение трех, пяти или семи лет.

"Это исторический процесс, а историю не остановишь", — добавил Данилов.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал появление на вооружении сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км. Он также обнародовал фото с намеком на "сюрпризы" для Москвы.

Также мы писали, что Алексей Данилов прокомментировал разговоры о "единственном шансе" для ВСУ провести контрнаступление. По его словам, наступление не ограничено временем и будет продолжаться до возвращения украинских территорий в границах 1991 года.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что единственный способ временно оккупированного Крыма вернуть под контроль Украины — это силовым путем. Он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.

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