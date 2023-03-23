Данілов відреагував на розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ. За його словами, наступ не обмежений часом та триватиме до повернення українських територій у межах кордонів 1991 року.

Про це Данілов написав у Twitter.

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"Останнім інформаційним трендом є розмови про "єдиний шанс" і чи не останню можливість для Збройних сил України провести контрнаступ. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не обмежений часом", — заявив Данілов.

The latest information trend is talk about the “only chance” and almost the last opportunity for Ukraine’s Defense Forces to conduct counteroffensive. Our offensive will continue till the borders of 1991 and, like the fight for freedom, is not limited by time. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 23, 2023

Нагадаємо, російські окупаційні війська, які намагаються захопити Бахмут дуже виснажені. Українські військові можуть цим скористатися, аби перейти у контрнаступ.

Також ми писали, що у ЗСУ вважають, що найближчим часом росія не зможе розпочати нові наступальні операції. На деяких напрямках, вона це імітує, але їй недостатньо сил та озброєння.

Додамо, для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.