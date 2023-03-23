Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данілов відреагував на розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ arrow

Данілов відреагував на розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ

23 березня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олексій Данілов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував розмови про "єдиний шанс" для ЗСУ провести контрнаступ. За його словами, наступ не обмежений часом та триватиме до повернення українських територій у межах кордонів 1991 року.

Про це Данілов написав у Twitter.

Читайте також:

Деталі

"Останнім інформаційним трендом є розмови про "єдиний шанс" і чи не останню можливість для Збройних сил України провести контрнаступ. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не обмежений часом", — заявив Данілов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська, які намагаються захопити Бахмут дуже виснажені. Українські військові можуть цим скористатися, аби перейти у контрнаступ.

Також ми писали, що у ЗСУ вважають, що найближчим часом росія не зможе розпочати нові наступальні операції. На деяких напрямках, вона це імітує, але їй недостатньо сил та озброєння.

Додамо, для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

23:56 На американському "Саміті за демократію" не буде Туреччини й Угорщини, — FP

23:08 В Одеській області сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети рф

22:54 З наступного місяця Казахстан посилить перевірку реекспорту в рф

22:38 Резніков подякував Словаччині за МіГ-29 для України та заявив, що ВПС готові отримати ще більше

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:01 Прем'єр Ірландії заявив, що путін перестане рухатися там, де його зупинять

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

21:25 Європейська Рада провела обмін думками з Генсеком ООН Гутеррішем щодо України: висновки

21:13 Курс долара очікує квітневе ралі: в який бік

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:26 Лікар із Запоріжжя розповів, як рятував людей після удару рф по багатоповерхівці

Новина з відео

17:30 На Одещині затвердили дати весняних канікул

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:51 На Закарпатті потонув молодик, який намагався нелегально перетнути кордон

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Актуальне по темі

None 23 Березень 23:56

На американському "Саміті за демократію" не буде Туреччини й Угорщини, — FP

None 23 Березень 23:21

В Одеській області сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети рф

None 23 Березень 23:18

З наступного місяця Казахстан посилить перевірку реекспорту в рф

None 23 Березень 23:12

Резніков подякував Словаччині за МіГ-29 для України та заявив, що ВПС готові отримати ще більше

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB