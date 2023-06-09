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Данілов розповів про наслідки підриву ГЕС для росіян

9 червня 2023 07:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Данілов розповів про наслідки підриву ГЕС для росіян
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС для росіян. За його словами, вони будуть катастрофічні.

Про це Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Українському Радіо.

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Данілов розповів, що російські окупанти знищували дамбу Каховської ГЕС з військовою ціллю. Вони хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку. За словами секретаря РНБО, в України були зовсім інші плани. 

"Коли росіяни готували цей терористичний акт, вони не розрахували наслідки, які будуть після цієї руйнації. Те, що вони зробили, коли пройде певний час, коли ми зможемо порахувати все те, що там відбулося, повірте, наслідки для нашої країни будуть страшні, але для росіян вони будуть просто катастрофічні", — наголосив Данілов.

Він зазначив, що росіяни будуть за це відповідати. За його словами, йдеться про людей в Кремлі та виконавців підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що станом на вечір четверга, 8 червня, у Каховському водосховищі рівень води впав до "мертвої точки", а саме знизився до позначки 12,5 м. З водосховище вже неможливий водозабір.

Додамо, розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС неможливе. ООН і Червоний Хрест мусять подбати про населення на затопленому лівобережжі Дніпра, окупованому росіянами.

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