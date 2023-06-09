Данилов рассказал о последствиях подрыва ГЭС для россиян

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС для россиян. По его словам, они будут катастрофическими.

Об этом Алексей Данилов сказал в интервью Украинскому Радио.

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Данилов рассказал, что российские оккупанты уничтожали дамбу Каховской ГЭС с военной целью. Они хотят остановить контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении. По словам секретаря СНБО, в Украины были совсем другие планы.

"Когда россияне готовили этот террористический акт, они не рассчитали последствия, которые будут после этого разрушения. То, что они сделали, когда пройдет определенное время, когда мы сможем посчитать все то, что там произошло, поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические", — подчеркнул Данилов.

Он отметил, что россияне будут за это отвечать. По его словам, речь идет о людях в Кремле и исполнителях подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что на вечер четверга, 8 июня, в Каховском водохранилище уровень воды упал до "мертвой точки", а именно снизился до отметки 12,5 м. Из водохранилища уже невозможен водозабор.

Добавим, расследование причин взрыва на Каховской ГЭС невозможно. ООН и Красный Крест должны позаботиться о населении на затопленном левобережье Днепра, оккупированном россиянами.