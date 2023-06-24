Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Данилов заявил про запуск процессов саморазрушения России arrow

Данилов заявил про запуск процессов саморазрушения России

24 июня 2023 13:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Данилов заявил про запуск процессов саморазрушения России
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Global Look Press
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, развязанный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

Об этом Данилов сообщил в Twitter.

Читайте также:

Реакция Данилова на события в РФ

Данилов подчеркнул, что украинская стратегия постоянного мира подразумевает возвращение к границам 1991 года и инициирование процессов самоуничтожения внутри России.

"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится — внутри РФ. Процесс начат", — сказал секретарь СНБО.

Тем временем появились данные о конфликте между ЧВК "Вагнер" под управлением Евгения Пригожина и Министерством обороны России. Взаимное недовольство обострилось после удара Министерства обороны, как утверждает Пригожин, по тыловым позициям "вагнеровцев". В ответ на это Пригожин обозначил свои намерения направиться на Москву.

По данным Reuters, наемники уже заняли Ростов и Воронеж. Пригожин заявил, что наемники не остановятся до тех пор, пока не будет передан в их руки министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Напомним, что атака ЧВК "Вагнер" на высшее руководство вооруженных сил России в Ростове-на-Дону может оказать серьезное воздействие на боевые операции России в Украине. В этом городе размещены две критические для военной операции структуры.

В то же время в ночь на 24 июня армия РФ атаковала Украину с помощью крылатых ракет, запущенных из бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, морских ракет "Калибр" и ударных беспилотников Shahed-136/131. Десять стратегических авиационных единиц запустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с акватории Каспийского моря. Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 осуществили удары с помощью 9 ракет Х-22 с севера, юга и востока. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас