Данилов заявил про запуск процессов саморазрушения России

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, развязанный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.

Об этом Данилов сообщил в Twitter.

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Данилов подчеркнул, что украинская стратегия постоянного мира подразумевает возвращение к границам 1991 года и инициирование процессов самоуничтожения внутри России.

"Украинская формула устойчивого мира предусматривает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится — внутри РФ. Процесс начат", — сказал секретарь СНБО.

Тем временем появились данные о конфликте между ЧВК "Вагнер" под управлением Евгения Пригожина и Министерством обороны России. Взаимное недовольство обострилось после удара Министерства обороны, как утверждает Пригожин, по тыловым позициям "вагнеровцев". В ответ на это Пригожин обозначил свои намерения направиться на Москву.

По данным Reuters, наемники уже заняли Ростов и Воронеж. Пригожин заявил, что наемники не остановятся до тех пор, пока не будет передан в их руки министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Українська формула сталого миру передбачає вихід на кордони 1991 року і запуск процесів саморуйнації росії. Як війна розпочалась, так вона і закінчиться – всередині рф.

Процес розпочато… pic.twitter.com/4sB6Yz8W7e — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 24, 2023

Напомним, что атака ЧВК "Вагнер" на высшее руководство вооруженных сил России в Ростове-на-Дону может оказать серьезное воздействие на боевые операции России в Украине. В этом городе размещены две критические для военной операции структуры.

В то же время в ночь на 24 июня армия РФ атаковала Украину с помощью крылатых ракет, запущенных из бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3, морских ракет "Калибр" и ударных беспилотников Shahed-136/131. Десять стратегических авиационных единиц запустили 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с акватории Каспийского моря. Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 осуществили удары с помощью 9 ракет Х-22 с севера, юга и востока.