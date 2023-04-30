"Даже каличей не вывозят": больной оккупант жалуется, что его заставляют воевать
Российские военные болеют и их никто не лечит. В больницу не отвозят даже искалеченных. В новом перехвате оккупант жалуется жене на свое состояние здоровья и рассказывает, как "заботится" о них их руководство.
Об этом рассказывает оккупант в новом перехвате ГУР.
Перехват разговора россиян
Военных РФ отправляют на войну и не заботятся о них. У них нет бензина, вооружения, лекарств и т.д. Оккупантов, которые искалечены, не лечат и не забирают с поля боя. Об этом рассказал россиянин своей жене. Прямая речь:
— Чем ты заболел? — спросила женщина.
— Да ху*во говорю, п*здец, — ответил военный.
— А почему в больницу не идешь? — спросила россиянка.
— Куда в больницу? Здесь даже не вывозят. Здесь под*расы, каличи. Даже каличей не вывозят, у которых болезней еб*ный в рот. П*здец, они вообще ох*ели. Ни бензина, н*хуя вообще. Под*расы сук* еб*ные. С мамой разговаривал тоже. Олегу жена сказала, что говорят по новостям, что война в феврале закончится, — рассказал мужчина.
— Сказал что? — переспросила жена.
— Война в феврале закончится, — повторил военный РФ.
— В новостях говорят, что у вас там все за*бись нах*й, — сказала женщина.
Напомним, что среди воюющих в Украине российских военнослужащих довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".
ГУР перехватило очередной разговор оккупантов на Лиманском направлении. Они жалуются на свое командование и отказываются продолжать выполнять задания в составе подразделений.