"Даже каличей не вывозят": больной оккупант жалуется, что его заставляют воевать

Военный РФ идет по пути. Фото: РосСМИ

Российские военные болеют и их никто не лечит. В больницу не отвозят даже искалеченных. В новом перехвате оккупант жалуется жене на свое состояние здоровья и рассказывает, как "заботится" о них их руководство.

Об этом рассказывает оккупант в новом перехвате ГУР.

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Военных РФ отправляют на войну и не заботятся о них. У них нет бензина, вооружения, лекарств и т.д. Оккупантов, которые искалечены, не лечат и не забирают с поля боя. Об этом рассказал россиянин своей жене. Прямая речь:

— Чем ты заболел? — спросила женщина.

— Да ху*во говорю, п*здец, — ответил военный.

— А почему в больницу не идешь? — спросила россиянка.

— Куда в больницу? Здесь даже не вывозят. Здесь под*расы, каличи. Даже каличей не вывозят, у которых болезней еб*ный в рот. П*здец, они вообще ох*ели. Ни бензина, н*хуя вообще. Под*расы сук* еб*ные. С мамой разговаривал тоже. Олегу жена сказала, что говорят по новостям, что война в феврале закончится, — рассказал мужчина.

— Сказал что? — переспросила жена.

— Война в феврале закончится, — повторил военный РФ.

— В новостях говорят, что у вас там все за*бись нах*й, — сказала женщина.

Напомним, что среди воюющих в Украине российских военнослужащих довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".

ГУР перехватило очередной разговор оккупантов на Лиманском направлении. Они жалуются на свое командование и отказываются продолжать выполнять задания в составе подразделений.