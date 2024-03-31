Где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ — утренняя сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и украинский военный. Фото: t.me/osirskiy

Начались 767-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях, а бойцы ВСУ уверенно отбивают врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в воскресенье, 31 марта.

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Оккупанты нанесли 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершили 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В конце прошлых суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 11 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять БпЛА были уничтожены, а уже на утро текущих суток враг задействовал для удара крылатые ракеты различных типов. Данные по последней атаке уточняются", — говорится в сообщении.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском и Слобожанском напрвлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении бойцами ВСУ отражены шесть атак в районах населенных пунктов, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении украинскими военными отбиты семь атак.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 24 атаки, где враг пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать армию РФ в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили пять атак на позиции украинских защитников.

На Херсонском направлении противник дважды атаковал позиции войск Украины на левобережье Днепра.

Успехи ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по четырем зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по четырем радиолокационным станциям, пункту управления, району сосредоточения личного состава, четырем средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству врага", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают профессионально бить по российским оккупантам и местам их скопления. Они показали, как нанесли удар по одному из складов с боекомплектом противника.

Также Украина массово снабжает макеты военной техники на фронт. Главной задачей таких моделей является истощение врага и обнаружение его позиций.