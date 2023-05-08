Де тривають найзапекліші бої: головне з вечірнього зведення Генштабу

Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сьогодні, 8 травня, триває 439 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Попри значні втрати, російські загарбники продовжують намагатися окупувати території.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли протягом доби

Протягом цієї доби, 8 травня, російські окупанти завдали 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок агресії РФ постраждали цивільні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На яких напрямках зосереджується ворог

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка", — йдеться у повідомленні.

Противник продовжує завдавати ударів на інших напрямках.

Успіхи України на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. До того ж українським захисникам вдалося приземлити ворожий безпілотник типу "Zala".

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження живої сили окупантів, два склади боєприпасів та ще три важливі цілі ворога.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи і безпілотники.

Також ми писали, що українські Сили оборони під Бахмутом ліквідували ще одну приватну військову компанію. Вона має назву "Поток" і належить ОАО "Газпром".