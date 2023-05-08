Стало відомо, кого ЗСУ розгромили під Бахмутом

Найманці російської приватної військової компанії. Фото: РосЗМІ

Українські Сили оборони під Бахмутом ліквідували ще одну приватну військову компанію. Вона має назву "Поток" і належить ОАО "Газпром".

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"В районі Бахмута, ЗСУ фактично розбили ще одну російську приватну військову компанію", — сказав Снєгирьов.

За його словами, цим мілітарним угрупованням є так звана ПВК "Поток", яка утворювалася російським газовим гігантом "Газпромом" і нібито мала прикривати бойовиків пригожинського "Вагнера" на Бахмутському напрямку, але частина її була знищена, а решта — втекла.

Як зазначив Снєгирьов, завдяки таким успішним атакам Збройних сил України це дозволило нашим воїнам зберегти контроль над "трасою життя".

Які справи у ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин і Рамзан Кадиров шантажем змусили міноборони РФ відновити постачання боєприпасів ПВК "Вагнер". Рамзан Кадиров разом з тим намагається відновити свій вплив у Кремлі.

Відомо, що 5 травня Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.