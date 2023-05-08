Где продолжаются самые ожесточенные бои: главное из вечерней сводки Генштаба
Сегодня, 8 мая, продолжаются 439 сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают пытаться оккупировать территории.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Российские обстрелы в течение суток
В течение этих суток, 8 мая, российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате агрессии РФ пострадали гражданские жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На каких направлениях сосредотачивается враг
"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка", — говорится в сообщении.
Противник продолжает наносить удары на других направлениях.
Успехи Украины на фронте
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. К тому же украинским защитникам удалось приземлить вражеский беспилотник типа "Zala".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы оккупантов, два состава боеприпасов и еще три важные цели врага.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Также мы писали, что украинские силы обороны под Бахмутом ликвидировали еще одну частную военную компанию. Она называется "Поток" и принадлежит ОАО "Газпром".