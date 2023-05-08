Где продолжаются самые ожесточенные бои: главное из вечерней сводки Генштаба

Украинский военнослужащий в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Сегодня, 8 мая, продолжаются 439 сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают пытаться оккупировать территории.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы в течение суток

В течение этих суток, 8 мая, российские оккупанты нанесли 11 ракетных, 59 авиационных ударов и совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате агрессии РФ пострадали гражданские жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На каких направлениях сосредотачивается враг

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка", — говорится в сообщении.

Противник продолжает наносить удары на других направлениях.

Успехи Украины на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. К тому же украинским защитникам удалось приземлить вражеский беспилотник типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы оккупантов, два состава боеприпасов и еще три важные цели врага.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Также мы писали, что украинские силы обороны под Бахмутом ликвидировали еще одну частную военную компанию. Она называется "Поток" и принадлежит ОАО "Газпром".